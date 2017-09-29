Время лечит. Вальс – вдвойне!

Ученики салона исторического танца «Возрождение» становятся здоровее и энергичнее благодаря балам

Девять лет работы. 90 разученных танцев. Больше сотни проведенных балов. Свыше 70 воодушевленных людей. Все это – салон исторического танца «Возрождение». Его участники – люди с огромным рабочим стажем и жизненным опытом. У многих из них были печальные па в танце жизни: кто-то пережил тяжелые болезни, кто-то – сложности в семье… Но балы окрыляют, и ученики преодолевают все жизненные трудности летящей походкой, а главное – в окружении единомышленников.

Салон открылся в 2008 году силами Виктора Первушина и собрал 12 любителей старинных танцев. Виктор Иванович, которому 17 октября исполнится 81 год, с энтузиазмом учит людей до сих пор – а все потому, что больше 60 лет занимается хореографией. Была в его жизни и «большая сцена»: в составе ансамбля «Рязанские ложкари» творческий человек объездил немало городов Советского Союза, с триумфом выступая на фестивалях. В вихре вальса Виктор Первушин встретил и свою будущую жену Ольгу. А создать в Рязани «Возрождение» он решил после того, как отправил внучку учиться в Москву и вместе с ней увидел, как развита столичная бальная культура.

«Возрождение» – место творчества и общения поистине уникальных людей, и выход на пенсию для них – не повод сидеть дома. Здесь есть балерина, которая на одном из балов крутила фуэте через весь огромный зал ресторана «Былина» – это любит вспоминать Тамара Еремина, которая много лет пишет сценарии для мероприятий салона. Многие из танцоров продолжают трудиться до сих пор! Например, 78-летняя Таисия Кузнецова трудится в детской стоматологической поликлинике №1 и, помимо балов, увлекается пошивом модных нарядов и сочинением стихотворений. Коллектив «Возрождения» открыт для новых участников, правда, как подчеркивает руководитель Виктор Первушин, крайне приветствуется наличие пары и хотя бы небольшой танцевальный опыт.

– Можно сказать, что исторические танцы – это физическая культура под музыку! Тело работает в неспешном темпе, и ум тренируется – нужно запоминать много движений, – объясняет участница «Возрождения» Людмила Курдюкова. Она всю жизнь проработала врачом, а в салоне танцует почти с момента основания. У Людмилы Васильевны инвалидность по зрению, но это не мешает ей заниматься – наоборот, после уроков лучше самочувствие и почти не кружится голова. – Здесь немало людей, переживших тяжелые заболевания. И систематические упражнения помогают им восстанавливаться и заряжаться энергией.

1 октября, в День пожилого человека, салон исторического танца «Возрождение» проведет осенний бал в зале гостиницы «Ловеч». Гости смогут пожелать долгих лет жизни десяти танцорам, которым в этом году исполняется 60, 65 и 70 лет. Бал начнется в 10.00, и все желающие могут прийти как зрители и познакомиться с величественной танцевальной культурой. А возможно, и обрести новых друзей – ведь такие активные люди всегда готовы поделиться, как сделать жизнь интереснее в любом возрасте!