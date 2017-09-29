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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Темпы роста

00:01 / Общество
Нужно вывести регион на качественно новый, современный уровень развития

На пленарном заседании депутаты областной Думы рассмотрели 16 вопросов повестки дня. В заседании приняли участие губернатор Николай Любимов, член Совета Федерации Лариса Тюрина, главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев.

Рассмотрение вопросов повестки дня на пленарном заседании регионального парламента было предварено выступлением перед депутатами губернатора Николая Любимова. Он поблагодарил их за совместную конструктивную работу в период избирательной кампании, которая, по его словам, проведена чисто, в строгом соответствии с законом. «Я еще раз хочу подчеркнуть, что не имеет значения, кто кому отдал предпочтение в день голосования. Мы должны вместе работать на благо всех без исключения рязанцев, – сказал глава региона. – Перед исполнительной и законодательной властью стоят серьезные задачи. Нам предстоит приложить максимум усилий для того, чтобы вывести регион на качественно новый, современный уровень развития. Такую задачу ставит Президент РФ В.В. Путин, этого требуют от нас рязанцы. Работа уже началась, она активно ведется. И мы с вами ответственны за ее результаты, поэтому темп будет только увеличиваться».

В числе важнейших направлений развития области, по мнению Николая Любимова, продолжение укрепления экономики региона, активное привлечение инвестиций, открытие новых производств и модернизация действующих предприятий, ускорение перехода к цифровой экономике, что позволит открывать высокотехнологичные рабочие места, привлекательные для молодежи. Глава региона подчеркнул: «Мы должны создать оптимальные условия для развития промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса». Среди приоритетных задач – работа над повышением качества и доступности медицинской помощи, переоснащение и ремонт объектов образования и культуры, реконструкция дорог, благоустройство городов и сельских населенных пунктов, формирование комфортной для жизни среды. «Все эти посылы заложены в Майских указах Президента РФ В.В. Путина, которые содержат главные задачи, определяющие качество жизни и уровень благополучия людей, – подчеркнул Николай Любимов. – Их реализацию я считаю нашим общим главным делом. Поэтому я прошу вас внимательно проанализировать региональные законы. Там, где нужно, внести корректировки, которые будут способствовать решению поставленных задач. Я надеюсь на ваше понимание и ваш профессионализм».

На пленарном заседании депутаты, в частности, внесли изменения в статьи 3 и 5 регионального Закона «О регулировании отдельных отношений, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи». Законодательная новация расширяет перечень категорий рязанцев, в отношении которых устанавливаются дополнительные гарантии реализации права на получение бесплатной юридической помощи. В этот перечень теперь включены беременные женщины, многодетные семьи, граждане, имеющие детей в возрасте до 3-х лет: все эти люди зачастую нуждаются в получении бесплатной юридической помощи в связи с их особой уязвимостью, неспособностью самостоятельно защищать свои права.

Региональный парламент также внес изменения в статью 6 Закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Рязанской области». Например, впервые ищущим работу и впервые признанным в установленном порядке безработными детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, теперь будет выплачиваться пособие по безработице и стипендия в связи с прохождением ими профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости – в течение 6 месяцев со дня регистрации в размере среднемесячной начисленной заработной платы в регионе.

В облдуме прошел «правительственный час» на тему «Жилищное строительство на территории Рязанской области: правовое регулирование, проблемы, перспективы, контроль». С докладами перед депутатами выступили министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов, и. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов, прокурор Рязанской области Олег Черныш.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 172 (5459) от 29 сентября 2017 года
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