Неделя глазами экспертов

Антон Маликов,

индивидуальный предприниматель, эксперт в области робототехники:

– На этой неделе случилось приятное для меня событие: стало известно, что я стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2017» в номинации «Социальный бизнес года». Теперь в конце ноября поеду представлять наш регион на всероссийский этап конкурса. Мой бизнес связан с техническим творчеством. Это клуб инженерного творчества, имеющий несколько филиалов в Рязани и готовый выходить в другие регионы.

Свой профессиональный праздник на этой неделе отмечали воспитатели и все дошкольные работники. Так получилось, что теперь этот праздник касается и меня: с этого года я являюсь соучредителем детского центра-сада. Дело в том, что месяц назад у меня родился третий ребенок, и я принял решение развивать свой детский сад. На данный момент наше учреждение получает лицензию, есть планы по расширению.

Затронула меня и тема космоса, которая в эти дни широко звучит в связи с празднованием 160-летия со дня рождения К.Э. Циолковского. Рязанцы, наверное, знают о том, что недавно ученик рязанской школы №3 Дмитрий Денисов во время всероссийского открытого урока задал вопрос Президенту Владимиру Путину об освоении дальнего космоса. В подарок школьник получил экскурсию на ракетно-космический центр «Прогресс». В Рязани филиалом «Прогресса» является ОКБ «Спектр». Дима попросил вместе с ним пустить на экскурсию весь его класс, а меня попросили сопровождать ребят. Предприятие впечатлило. Мы обязательно будем с ним сотрудничать по разным проектам детского технопарка «Кванториум «Дружба», руководителем которого я являюсь.

Алина Косякова,

начальник отдела науки национального парка «Мещера»:

– Важное для нас событие в эти дни произошло в национальном парке «Мещерский» – у нас открылась обновленная «Тропа Паустовского». На тропе установлены аншлаги и стенды, отремонтированы уже имевшиеся элементы оформления. Дизайн стендов принадлежит Московскому литературному музею-центру К.Г. Паустовского. Год назад мы впервые вышли на музей, и оказалось, что там работают очень увлеченные, неравнодушные люди. Удивительно, что откликнулось столько специалистов, которые на чистом энтузиазме сделали эту работу! Открытие тропы состоялось 22 сентября в рамках научных чтений «Наследие К.Г. Паустовского: литературно-краеведческий и эколого-просветительский аспекты», прошедших на рязанской земле и ставших частью международной научно-практической конференции «Литературное наследие Константина Паустовского в XXI веке: актуальность и проблемы интерпретации».

А сейчас мы готовимся к еще одному значимому событию, которое пройдет на следующей неделе. В рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир» в областной библиотеке имени Горького состоится презентация нового научно-популярного издания нацпарка – фотоальбома «Национальный парк «Мещера». В нем более 300 фотографий, сделанных в основном рязанскими авторами. Презентация состоится 4 октября в 13.30 в краеведческом центре. Будем рады видеть всех желающих!