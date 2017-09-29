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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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1 октября – Международный день пожилых людей

00:01 / Праздник

Уважаемые жители Рязанской области!

В День пожилых людей мы обращаемся к представителям старшего поколения с благодарностью за мудрость, поддержку и любовь к Родине, за добросовестный труд на благо Рязанской области. На их примере молодежь учится патриотизму, ответственности за нашу страну, умению отстаивать ее интересы.

Особой признательности заслуживают наши ветераны, героически защищавшие Родину в годы Великой Отечественной войны.

В Рязанской области ведется большая работа для того, чтобы жизнь пожилых людей становилась более благополучной и комфортной. Развивается система медицинской помощи, совместно с благотворительным фондом «Старость в радость» формируется современная гериатрическая служба.

Заслуженную популярность приобрел такой проект, как ярмарки вакансий для пенсионеров. Его участники – пожилые люди – находят рабочие места, где могут применить свои знания. А работодатели, в свою очередь, получают квалифицированных, высокопрофессиональных сотрудников, готовых делиться опытом с молодежью.

Широко востребована в регионе такая инициатива, как «Университеты третьего возраста». Они дают возможность людям старшего поколения приобрести новые навыки, расширить круг общения, почувствовать свою востребованность. Работа в этом направлении обязательно будет продолжена.

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, семейного тепла и заботы близких!

Губернатор Рязанской области
Н.В. Любимов

Уважаемые ветераны, представители старшего поколения!
От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с Международным днем пожилых людей!

Этот праздник символизирует глубокое уважение к старшему поколению – людям, которые передали нам в наследство великую страну, внесли весомый вклад в благополучие родного края. Для нас поистине бесценны ваши опыт, мудрость, энергия и неиссякаемое трудолюбие. Именно вы создавали и сохраняли все то, чем мы гордимся в настоящее время.

И сегодня, невзирая на почтенный возраст, многие из вас продолжают работать, активно участвуют в общественно-политической, культурной жизни, занимаются спортом, осваивают компьютерные технологии, получают новые специальности, помогают воспитывать внуков и правнуков.

Поддержка старшего поколения – повышение социального статуса пенсионеров, улучшение пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания, развитие системы досуга – приоритетное направление деятельности органов власти всех уровней. Важнейшая задача всего общества и обязанность каждого из нас – оказывать пожилым людям всестороннюю помощь, окружить их повседневной заботой.

Примите слова благодарности за ваш созидательный труд, воспитание молодежи, сохранение культурно-исторических традиций, неравнодушное отношение к будущему России. Ваш патриотизм, активная гражданская позиция являются примером для нас.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, неугасающего интереса к жизни и всего самого доброго!

Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
А.В. Фомин

Уважаемые пенсионеры и ветераны!
От всего сердца поздравляю вас с Международным днем пожилых людей!

1 октября – один из самых теплых и добрых праздников, наполненный особым уважением, трепетом и благодарностью к людям старшего поколения.

Не случайно День пожилых людей отмечается осенью – в начале ее золотой поры, когда в воздухе царит спокойствие и умиротворение. Как природа дарит нам богатый урожай, так и вы, дорогие наши пенсионеры и ветераны, делитесь богатством накопленного жизненного опыта и мудростью. Бережно храня традиции и передавая их новому поколению, вы вселяете уверенность, что мы справимся со всеми трудностями, которые встретятся на жизненном пути. Вы надежная опора, поддержка и верные друзья своим детям и внукам!

Спасибо, дорогие наши, за то, что вы есть!

В этот прекрасный день желаю вам крепкого здоровья! Пусть ваши семьи будут всегда внимательны к вам! Долгих вам лет жизни и бодрости духа! Подольше оставайтесь в строю! С праздником!

Глава муниципального образования,
председатель Рязанской городской Думы
В.В. Фролов

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 172 (5459) от 29 сентября 2017 года
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