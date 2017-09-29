80 лет на страже закона

Прокуратура региона отметила круглую дату со дня образования

Коллектив областной прокуратуры с 80-летием поздравил губернатор Николай Любимов.

Приветствуя собравшихся на координационном совещании руководителей правоохранительных органов региона, Николай Любимов поблагодарил сотрудников прокуратуры за высокий профессионализм, активную борьбу с преступностью, большой вклад в укрепление правового государства. За многолетнюю добросовестную работу глава региона вручил ряду сотрудников и ветеранов органов прокуратуры знаки «В память 80-летия Рязанской области». Кроме того, Николай Любимов выразил признательность всем правоохранительным структурам региона за эффективную работу на выборах. «Вы приложили максимум усилий для того, чтобы избирательная кампания и Единый день голосования прошли легитимно, прозрачно, в строгом соответствии с законом, – сказал губернатор. – Сейчас начинается новый, очень ответственный этап нашей общей работы. На март 2018 года назначены выборы Президента РФ. Я уверен, что наше конструктивное взаимодействие будет продолжено, и мы вместе обеспечим их достойное проведение в регионе».