Министр поздравил с рекордом

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев поздравил губернатора Рязанской области Николая Любимова и аграриев региона с высокими достижениями уборочной кампании 2017 года.

В приветственной телеграмме от Александра Ткачева говорится: «Поздравляю с намолотом более 2 млн. тонн зерна урожая 2017 года. Несмотря на сложные погодные условия, аграрии области наглядно подтвердили свои знания и высокое мастерство в растениеводстве, смогли достичь рекордной для области урожайности зерновых культур. Уверен, что усилиями всех тружеников сельскохозяйственной отрасли Рязанской области удастся сохранить набранный темп и завершить уборку зерновых культур без потерь».

С результатом более 2 млн. тонн рязанские аграрии только дважды в истории области завершали уборочную кампанию – в 1973 и в 1987 годах.