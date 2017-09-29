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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Поручения губернатора

00:01 / Общество

Глава региона Николай Любимов на расширенном заседании регионального правительства дал руководителям центральных исполнительных органов власти и муниципальных образований ряд поручений и заслушал отчет об исполнении ранее данных.

Главное – дисциплина

Глава региона поставил задачу повысить исполнительскую дисциплину во всех органах власти региона и муниципальных образованиях в части выполнения поручений губернатора и правительства области. Контроль за этой работой возложен на созданное в структуре аппарата правительства региона управление обеспечения деятельности коллегиальных органов, делопроизводства и контроля. «Исполнительская дисциплина должна соблюдаться – это самое главное. Мы должны исполнять то, что сказали, должны делать так, чтобы слова никогда не расходились с делом», – подчеркнул Николай Любимов.

«Основное – неукоснительное исполнение Майских указов Президента РФ», – обратил внимание глава региона. Контроль за их выполнением губернатор возложил на вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. Кроме того, глава региона обратил внимание на необходимость более качественной работы с обращениями граждан.

Доступность для людей

Губернатор поинтересовался, как исполняется поручение об информировании населения о планируемых и выполненных работах по ямочному ремонту автодорог в регионе в 2017 году. И.о. министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Владимир Гуйда доложил, что все необходимые сведения размещены в общем доступе на официальном сайте регионального минтранса. «Это важно, прежде всего, с точки зрения общественного контроля, – сказал Николай Любимов. – В целом главам администраций муниципальных образований следует более открыто и расширенно работать в Интернете. Люди должны знать, что мы делаем».

Расценки на капремонт

Глава региона Николай Любимов обратился к прокурору области Олегу Чернышу с просьбой совместно с руководителями других правоохранительных структур и администрацией г. Рязани проконтролировать проведение капитального ремонта дома №15 по улице Павлова в г. Рязани. Губернатор отметил, что, по имеющимся данным, подрядчиком ООО «Факел» были необоснованно завышены расходы на выполнение работ на сумму более 800 тыс. рублей. «Надо разобраться. Работы должны быть выполнены подрядчиком по нормальным расценкам. Это средства муниципальной господдержки, а также собственников помещений», – сказал Николай Любимов.

Дорога в школу

И.о. главы администрации г. Рязани Сергею Карабасову губернатор поручил разобраться с ситуацией, в которой оказались школьники нескольких общеобразовательных учреждений областного центра: учащиеся школы №75 добираются на занятия по грязной дороге, идущей вдоль кладбища, а ученики школ №№63, 70 и 5 вынуждены ходить по проезжей части.

«Надо срочно принять меры для того, чтобы дети могли нормально добираться в школу. Все, что можно, например, убрать грязь, надо сделать уже сейчас», – сказал Николай Любимов. Губернатор отметил, что на обустройство тротуаров необходимо предусмотреть средства в бюджете.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 172 (5459) от 29 сентября 2017 года
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