Дорога к есенинскому дому

В субботу в Константинове пройдет Всероссийский есенинский праздник поэзии «Земля моя, златая!». Это центральное событие Есенинских дней, посвященное 122-й годовщине со дня рождения великого русского поэта.

На усадьбе родителей С.А. Есенина участники и гости праздника станут свидетелями одного дня из жизни обычной крестьянской семьи, с концертной программой выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница», пройдет возложение цветов к памятнику поэту. У земской школы откроется фотоателье под открытым небом, в школьном классе пройдут музейные занятия «Вспомнил я деревенское детство». В доме священника И.Я. Смирнова состоится концерт Рязанского камерного хора и открытие выставки раритетов из музейной коллекции «Революционный вихрь».

На веранде дома Л.И. Кашиной пройдут литературные встречи с поэтами и писателями из разных регионов России, а в залах музея гостей ждет анимационная программа «Ожившие воспоминания». Отведать душистого чаю с пирогами можно в константиновской чайной.

Торжественное открытие праздника и награждение победителей Всероссийского поэтического конкурса им. Сергея Есенина состоится на летней эстраде на высоком берегу Оки. Главное событие дня – выступление Государственного академического Рязанского русского народного хора им. Е.Г. Попова (художественный руководитель Светлана Сухова). Коллектив представит новую музыкально-литературную фантазию «Родился я с песнями...», посвященную Сергею Есенину. В основе сценария – один из последних приездов Сергея Есенина в родное село, его размышления о судьбе России, нашедшие отражение в поэзии. Режиссер – Марина Есенина, в программе принимают участие рязанские актеры Владимир Баранов и Дмитрий Мазепа.