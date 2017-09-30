Рязанцам напоминают: сегодня профессиональный праздник отмечают отоларингологи

Ежегодно 29 сентября в России отмечается День отоларинголога. Оториноларингология занимается изучением анатомии и физиологии уха, горла, носа и его придаточных пазух, а также диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний этих органов. Практикующих в данной сфере врачей называют отоларингологами, но в нашей стране чаще всего и привычнее употребляется аббревиатура «ЛОР». Переоценить значимость работы ЛОР-врачей и самой отоларингологии сложно. После зрения слух является вторым по значимости, а вместе с речью он делает человека способным к сложной интеллектуальной деятельности, восприятию информации и дает возможность быть её источником. ЛОР-органы необходимы человеку для сопротивления организма отрицательному влиянию окружающей среды, их функционирование прямо отражается на правильной работе всего организма. К тому же обоняние и вкусовое восприятие делают нашу жизнь яркой и насыщенной.

В России оториноларингология стала определяться в самостоятельную дисциплину в середине 18 века, когда окончательно сформировались представления об анатомии и физиологии уха, горла и носа, и появились инструменты для осмотра и проведения вмешательств на этих органах. И за прошедшие десятилетия отечественные ученые и специалисты данной медицинской области внесли неоценимый вклад в мировую науку.

Источник: www.calend.ru