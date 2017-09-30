«Рязань-ВДВ» дома с крупным счетом выиграла у «Дончанки»

Победный результат – 4:1

ЖФК «Рязань-ВДВ» 28 сентября на поле стадиона «Спартак» провел домашний матч чемпионата России по футболу среди женских команд Высшего дивизиона с клубом «Дончанка» (Азов, Ростовская область).

«Десантницы», ведущие борьбу за награды турнира, на своем поле встречались с аутсайдером.

Игра началась с выпада гостей, который, прочитав ситуацию, прервала вратарь Екатерина Самсон. Затем «Рязань-ВДВ» больше владела мячом и инициативой и в основном атаковала, а «Дончанка» больше заботилась об обороне, изредка делая набеги на половину поля хозяев.

Острые моменты у ворот гостей возникали один за другим, но из убойных ситуаций не забили дважды Елена Данилова и Ольга Бойченко. Нули продержались на табло до 33-й минуты, когда отличный обводящий удар с угла штрафной площади в дальнюю «девятку» удался Марине Федоровой. Выйдя вперед, «десантницы» словно сбросили с ног оковы и до перерыва довели счет до крупного. Отличились Оксана Еремеева и Елена Данилова, врывавшиеся в штрафную площадь «Дончанки» и бившие без шансов для вратаря гостей Натальи Мунтеану.

После перерыва на поле вместо Елены Даниловой вышла Илона Власенко. Игра хозяев поля потеряла остроту, да и «десантницы» успокоились. «Дончанка» же с ситуацией не смирилась и наказала «Рязань-ВДВ» за расслабленность. Гол на счету Севиндж Джафарадзе – 3:1.

Пропущенный мяч стал для «десантниц» кнутом: они вновь заиграли активно, и в одной из атак Ольга Бойченко поставила точку в матче.

Результаты других матчей чемпионата, сыгранных 28 сентября:

«Енисей» (Красноярск) – «Звезда-2005» (Пермь) 0:2

«Кубаночка» (Краснодар) – «Чертаново» (Москва) 1:3.

Матч «Россиянка» (Московская область) – ЦСКА (Москва) состоится сегодня.

«Рязань-ВДВ» набрала 22 очка и по-прежнему на четвертой строчке в турнирной таблице.

Фото Александра Кащеева