На дороге в Рязани загорелся автомобиль

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 00.43 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в автомобиле на Восточной окружной дороге в Рязани. Огонь полностью уничтожил легковой автомобиль, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы.