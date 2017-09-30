Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 00.43 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в автомобиле на Восточной окружной дороге в Рязани. Огонь полностью уничтожил легковой автомобиль, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы.
На дороге в Рязани загорелся автомобиль
11:17 29.09.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
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