Во время пожара в Рязанской области пострадал человек

Согласно сводке МЧС России по области, вчера в 14.59 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в городе Новомичуринске Пронкого района. В девятиэтажном жилом доме горела трехкомнатная квартира. При пожаре пострадал человек. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 7 сотрудников частной пожарной охраны Центр-112.