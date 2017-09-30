Нити Арена
03:33 МСК
Суббота
30 / 09 / 2017
Выпуск № 172 (5459)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
74

Во время пожара в Рязанской области пострадал человек

11:18 / Происшествия

Согласно сводке МЧС России по области, вчера в 14.59 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в городе Новомичуринске Пронкого района. В девятиэтажном жилом доме горела трехкомнатная квартира. При пожаре пострадал человек. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 7 сотрудников частной пожарной охраны Центр-112.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

На дороге в Рязани загорелся автомобиль

В Рязанской области горел автомобиль

Водитель мотоблока пострадал в ДТП в Рязанской области

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:56
В Рязанской области школьники помогли очистить от мусора полгектара леса
17:54
В Рязанской области высадили 5000 саженцев сосны
17:53
В Рязани выдано разрешение о вводе в эксплуатацию ЖК «Вятич»
17:50
Рязанская команда победила на фестивале футбола среди ветеранских команд «Мы еще повоюем!»
17:50
В Рязанской области проходят Чемпионат мира и Кубок мира по роллерному и кроссовому полиатлону
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы