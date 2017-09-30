В рязанских школах могут появиться уроки шахмат

Более 1000 рязанских школьников и воспитанников детских садов в возрасте от 5 до 17 лет занимаются шахматами в секциях и кружках на базе 20 городских школ и 5 учреждений дополнительного образования областного центра, об этом сообщает сайт администрации Рязани.

В перспективных планах – планомерное расширение сети городских шахматных кружков и введение шахмат как учебной дисциплины в школах.

В текущем учебном году на базе новой городской школы №75 сформировано несколько групп по занятиям шахматам. Они проводятся во внеурочное время, в них занимаются более 90 учащихся 1-2 и 5-6 классов, в том числе воспитанники спортшкол «Антей» и «Золотые купола». Весной будущего года все они примут участие в школьной олимпиаде по шахматам. Планируется, что в следующем учебном году к занятиям шахматами будут привлечены и учащиеся 3-4 классов школы.