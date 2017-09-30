Делегация Рязанской области примет участие в финальном этапе IV Спартакиады пенсионеров России

Рязанцы отправляются в Пензу для участия в финальном этапе IV Спартакиады пенсионеров России, сообщает сайт регионального министерства физкультуры и спорта.

Спартакиада способствует пропаганде и популяризации физической культуры и спорта среди пожилых людей, привлечения людей старшего возраста к систематическим занятиям физической культурой.

В рамках спартакиады участники будут соревноваться в беге и плавании, настольном теннисе, волейболе и стрельбе. Кроме того, спортсмены будут играть в шахматы, выполнять гимнастические упражнения, пройдут комбинированную эстафету и выполнят нормативы комплекса ГТО.