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Рязанец приговорен к 13 годам колонии за изнасилование и разбой

11:27 / Общество

Как сообщает сайт Рязанского областного суда, завершено рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Рязани. Мужчину обвиняют в совершении ряда преступлений, против половой неприкосновенности, а также в разбое.

Судом установлено, что подсудимый совершил действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством, а также два покушения на совершение этого преступления. Кроме того, мужчина совершил изнасилование, соединенное с угрозой убийством, а также покушение на изнасилование, и разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Несмотря на то что обвиняемый вину не признал, его вина в совершении инкриминируемых преступлений подтверждена исследованными в судебном заседании доказательствами.

Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде апелляционной инстанции.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
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