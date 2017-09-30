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Рязанскую область с 80-летием поздравила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко

11:30 / Власть

В поздравительной телеграмме председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко, в частности, говорится: «История Рязанской земли хранит немало героических событий, связанных с судьбой каждой конкретной семьи, событий, в которых оттачивался характер, закалялся дух рязанцев. Неоценим вклад жителей региона в Победу Советского народа в Великой Отечественной войне, восстановление народного хозяйства в послевоенное время.

Сегодня регион обладает значительным агропромышленным и культурным потенциалом. Органы государственной власти области прилагают немало усилий для стабильного подъема производства, модернизации экономики, внедрения инновационных технологий. Достижения были бы невозможны без трудолюбия, энергии, профессионализма жителей области. Уверена, что и дальнейшем Рязанская область будет успешно развиваться, вносить достойный вклад в укрепление российской государственности.

Желаю всем счастья, благополучия, новых достижений на благо родного края и Отечества».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
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