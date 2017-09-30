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В Рязани по ряду адресов отключили холодную воду

11:31 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного цента, сегодня, в связи с ремонтными работами на водопроводе до окончания ремонта прекращена подача холодной воды по улице Мервинская в домах №№ 31, 47, 49, 51, 53, 55, 57 (частный сектор).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
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