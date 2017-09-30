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Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров поздравил Губернатора Николая Любимова и жителей региона с 80-летием Рязанской области

11:33 / Власть

В адрес губернатора Николая Любимова поступила телеграмма председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова в связи с 80-летием региона.

В поздравлении, в частности, сказано: «Поздравляю всех жителей региона с 80-летием Рязанской области. Это край с вековой историей и молодой прекрасной душой. Историческое наследие региона – общенациональное и мировое достояние. И этим область обязана не только красоте своих памятников и великолепию архитектурных ансамблей, но и своим гражданам. Жители Рязанской области во все времена отличались самоотверженным трудом, высокой культурой, а в дни испытаний – героической стойкостью. Главное богатство края – это люди, энергичные, высокообразованные, талантливые. Благодаря их труду с каждым днем Рязанский край становится современней, красивей и уютней. Мне выпала огромная честь представлять Рязанскую область в Государственной Думе. Общими усилиями мы обязательно добьемся того, что регион выйдет на новый, более высокий уровень развития. Перед нами стоит сложная и интересная задача: максимально эффективно использовать все ресурсы и высокий потенциал области для повышения уровня жизни людей. Пусть этот праздник станет ярким, запоминающимся событием и послужит импульсом каждому жителю для вдохновенной работы на благо Рязанской земли и нашей великой России. Здоровья всем, благополучия, успехов в труде».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
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