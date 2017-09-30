В Рязанской области полицейские задержали дачного вора

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратились двое жителей рабочего поселка Шилово. Они рассказали, о том, что в их дачных домах, расположенных в окрестностях районного центра, побывали воры. Из дачи 34-летнего мужчины похитили автомобильный генератор, газовую плитку и продукты. Из дачи 62-летней женщины украли металлическую посуду.

В ходе проверки сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что кражи совершил один и тот же человек. Вскоре полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 46-летний житель Шилова, ранее судимый за разбой, изнасилование и кражи. Год назад мужчина освободился из мест лишения свободы и находился под административным надзором полиции. Злоумышленника задержали. Он признался, что украденные предметы сдавал в пункты приема металлолома.

Установлена причастность мужчины и к краже радиаторов, совершенной из помещения одной из организаций Шилова.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». За совершение данного преступления предусмотрено до 6 лет лишения свободы.