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С 80-летием Рязанской области губернатора Николая Любимова поздравляют главы регионов РФ

11:44 / Власть

В адрес губернатора Николая Любимова приходят поздравительные телеграммы руководителей субъектов РФ в связи с 80-летием Рязанской области.

В поздравлении губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, в частности, сказано: «От всей души поздравляю Вас и жителей региона с 80-летием образования Рязанской области! На вашей земле живут трудолюбивые и радушные люди, которые, бережно храня традиции края, сегодня активно строят его будущее. Уверен, впереди у региона – реализация масштабных планов социально-экономического развития, наращивание ресурсного потенциала, укрепление межрегионального партнерства и приумножение человеческого капитала. Пусть этот праздник сплотит всех вас в новых созидательных делах во благо вашего региона и России в целом! Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде, добра и благополучия!».

В приветствии главы Республики Ингушетия Юнус-бека Евкурова подчеркивается: «Ваш регион занимает важное место среди субъектов РФ. Сегодня он успешно развивается, обладает значительным производственным и научным потенциалом. В этот знаменательный день желаю Вам и всем жителям области крепкого здоровья, счастья и благополучия, а вашему прекрасному краю – дальнейшего экономического процветания, сохранения и преумножения добрых традиций, развития духовности и культуры. Успехов Вам во всех делах и начинаниях на благо Отечества».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
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