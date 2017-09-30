Работы юных рязанских мастеров высоко оценили на II всероссийском детском фестивале народной культуры

Как сообщает сайт правительства области, II всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» проходил в течение четырех дней в Вологодской области. Фестиваль направлен на выявление, развитие и поддержку детей, занимающихся народным творчеством. В нем приняли участие воспитанники Ресурсного центра дополнительного образования Олег Горюнов (педагог – Татьяна Пузакова) и Центра эстетического воспитания детей – Святослав Нечушкин (педагог – Николай Акимов).

По итогам фестиваля представители Рязанской области стали лауреатами II степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество». В работах Олега Горюнова, который представил предметы из дерева, члены жюри отметили оригинальность исполнения и высокое мастерство владения техникой художественной росписи. В основе декоративных панно и ваз Святослава Нечушкина, выполненных в технике прорезной резьбы и объединенных в цикл «Мещерское кружево», лежит касимовская народная роспись.

В адрес губернатора Рязанской области Николая Любимова поступило письмо главы Вологодской области Олега Кувшинникова. В письме, в частности, говорится: «Благодарю Вас за поддержку детского народного творчества и поздравляю с победой школьников Рязанской области во II всероссийском детском фестивале народной культуры «Наследники традиций».