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Губернатора Николая Любимова и жителей региона с 80-летием Рязанской области поздравил депутат Государственной Думы ФС РФ Виктор Карамышев

11:54 / Власть

«Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех жителей региона с 80-летием со дня образования Рязанской области. Рязанская область – один из самых динамично развивающихся регионов страны, с богатой историей, крепкими традициями, красивейшей природой. Но главное достояние области – это люди, сильные, талантливые, трудолюбивые, беззаветно преданные своей малой родине. Сегодня богатое наследие и высокий экономический потенциал региона позволяет вам находиться в авангарде позитивных преобразований, реализовывать самые амбициозные проекты, занимать лидирующие позиции по целому ряду направлений. От всей души желаю рязанцам доброго здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях», – говорится в поздравлении.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
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