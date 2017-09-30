Губернатора Николая Любимова и жителей региона с 80-летием Рязанской области поздравил депутат Государственной Думы ФС РФ Виктор Карамышев

«Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех жителей региона с 80-летием со дня образования Рязанской области. Рязанская область – один из самых динамично развивающихся регионов страны, с богатой историей, крепкими традициями, красивейшей природой. Но главное достояние области – это люди, сильные, талантливые, трудолюбивые, беззаветно преданные своей малой родине. Сегодня богатое наследие и высокий экономический потенциал региона позволяет вам находиться в авангарде позитивных преобразований, реализовывать самые амбициозные проекты, занимать лидирующие позиции по целому ряду направлений. От всей души желаю рязанцам доброго здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях», – говорится в поздравлении.

Источник: сайт правительства Рязанской области