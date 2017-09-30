В октябре в трех районах Рязанской области руководство следственного управления СК России по региону проведет личный прием граждан

Как сообщает сайт ведомства, 5 октября с 10.00 до 13.00 в Кораблинском межрайонном следственном отделе по адресу: г. Кораблино, ул. Садовая, д.10, руководитель следственного управления Следственного комитета России по области проведет личный прием граждан.

12 октября с 10.00 до 13.00 прием пройдет в Михайловском межрайонном следственном отделе (г. Михайлов, ул. Маршала Голикова, д. 10).

19 октября с 10.00 до 13.00 прием пройдет в Сасовском межрайонном следственном отделе (г. Сасово, ул. Новикова Прибоя, д. 55 лит. А).