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В рамках 11 тура ФОНБЕТ первенства ПФЛ футболисты «Рязани» на своем поле сыграют с командой «Зоркий» из Красногорска

12:16 / Спорт

Впервые на всесоюзной арене футболисты Красногорска появились в 1968 году. И вплоть до сегодняшних дней команда то появлялась на арене профессионального футбола, то снова уходила в любители. Решение о возрождении профессиональной команды в Красногорске было принято на собрании учредителей Спортивного клуба «Зоркий» в июне этого года. Тогда же президентом СК был избран глава городского округа Красногорск Радий Хабиров. На должность главного тренера, согласно тренду, сложившемуся в группе «Центр» в нынешнем сезоне, был приглашен Сергей Юран – известный в прошлом нападающий сборных СССР, России, чемпион Португалии в составе «Бенфики» и «Порту». Не обошлось и без «звездного новобранца». Им оказался экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин, который возобновил карьеру.

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, сегодня ФК «Рязань» занимает седьмое место в табеле о рангах. Отставание от «Зоркого» всего в два очка.

Матч между командами ФК «Рязань» - «Зоркий» пройдет 30 сентября на поле стадиона «Олимпиец» («Спартак»). Начало встречи в 17:00.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
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