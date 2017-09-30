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В одном из микрорайонов Рязани отметили День урожая

12:29 / Общество
В одном из микрорайонов Рязани отметили День урожая

Настоящий праздник по случаю окончания работ на приусадебных участках устроили жители улиц Магистральная, Энгельса, Бронная и Октябрьская микрорайона Приокский при поддержке информационного агентства «Малая родина».

На больших столах были представлены тыквы, кабачки, картофель и другие овощи, выращенные на дачных угодьях, а также всевозможные соленья и варенья.

Организаторы праздника включили в программу концертные номера, провели беспроигрышную лотерею. Призы вручала Леди Осень (Анна Хоруженко), вокальные номера исполнил Александр Брылев. Не обошлось без «пира на весь мир» и дискотеки, в которой приняли участие и взрослые, и дети.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
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