В одном из микрорайонов Рязани отметили День урожая

Настоящий праздник по случаю окончания работ на приусадебных участках устроили жители улиц Магистральная, Энгельса, Бронная и Октябрьская микрорайона Приокский при поддержке информационного агентства «Малая родина».

На больших столах были представлены тыквы, кабачки, картофель и другие овощи, выращенные на дачных угодьях, а также всевозможные соленья и варенья.

Организаторы праздника включили в программу концертные номера, провели беспроигрышную лотерею. Призы вручала Леди Осень (Анна Хоруженко), вокальные номера исполнил Александр Брылев. Не обошлось без «пира на весь мир» и дискотеки, в которой приняли участие и взрослые, и дети.