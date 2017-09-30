В Рязанской области в отношении бывшей учительницы Истьинской школы возбудили уголовное дело

Женщине грозит до 3 лет лишения свободы

Как сообщает сайт УМВД России по области, в ходе проверки инцидента полицейские установили, что 27 сентября в Истьинской школе во время урока между педагогом и учеником произошел словесный конфликт, после которого учительница ударила учащегося книгой в мягкой обложке по голове и ладонью по лицу.

По данному факту в отношении 43-летней жительницы Спасского района, являвшейся учительницей в Истьинской школе Старожиловского района, возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.