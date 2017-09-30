В Рязани задержали мигранта, находящегося в розыске

Как сообщает сайт УМВД России по области, в Рязани на улице Есенина сотрудники управления уголовного розыска и отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции задержали 28-летнего гражданина Республики Узбекистан. В результате проверки оказалось, что мужчина объявлен в розыск правоохранительными органами Узбекистана за совершение мошенничества. Иностранец заключен под стражу и в последующем будет передан инициаторам розыска.