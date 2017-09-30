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Сегодня и в выходные в Рязанской области пройдет рейд ГИБДД «Нетрезвый водитель»

12:54 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня и в предстоящие выходные сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять водителей, которые в состоянии опьянения управляют транспортными средствами.

Рейды пройдут во всех районах области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
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