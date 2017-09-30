Сегодня и в выходные в Рязанской области пройдет рейд ГИБДД «Нетрезвый водитель»

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня и в предстоящие выходные сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять водителей, которые в состоянии опьянения управляют транспортными средствами.
Рейды пройдут во всех районах области.
Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня и в предстоящие выходные сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять водителей, которые в состоянии опьянения управляют транспортными средствами.
Рейды пройдут во всех районах области.
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