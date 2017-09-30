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В Рязани пройдет III Фестиваль «Зеркало сцены»

13:02 / Культура

Спектакли рязанских театров будут оценивать профессиональные театральные критики из Москвы. Победители получат денежные премии, авторские памятные призы и дипломы лауреатов. Членам жюри предстоит выбрать победителей в следующих номинациях: «Режиссер», «Художник-постановщик», «Дирижер», «Балетмейстер/хореограф», «Художник по костюмам», «Художник по свету», «Композитор/ музыкальное оформление», «Женская роль», «Мужская роль», «Роль второго плана», «Роль в спектакле для детской или подростковой аудитории», «Лучший спектакль большой формы», «Лучший спектакль малой формы», «Лучший спектакль для детей».

В рамках III Рязанской областной театральной премии – фестиваля «Зеркало сцены» пройдет показ спектаклей Рязанского государственного областного театра драмы, Рязанского областного музыкального театра, областного театра кукол, театра на Соборной.

8 октября в 19.00 на сцене Рязанского театра драмы состоится церемония вручения премии «Зеркало сцены». Специальным музыкальным гостем церемонии станет Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
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