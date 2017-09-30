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Три дня по ряду адресов в Рязани будут отключать электроэнергию

13:02 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с проведением работ на воздушной линии 2 октября с 9.30 до 16.00 будет отключена электроэнергия по следующим адресам:

- ул. Школьная, дома с 1 по 66;

- ул. Полевая, дома с 7 по 83;

- Вишневый переулок, дома с 1 по 15.

В связи с проведением работ по опиловке деревьев 3 октября с 9.30 до 16.00 будет отключена электроэнергия по следующим адресам:

- ул. Ситниковская, дома с 1 по 120, д.147.

В связи с проведением работ по опиловке деревьев 4 октября с 9.30 до 16.00 будет отключена электроэнергия по следующим адресам:

- ул. Ситниковская, д. 118б, 126, 67а, 69, 75.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
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