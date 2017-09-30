Синоптики прогнозируют в Рязанской области завтра небольшой дождь

По сведениям синоптиков, в субботу, 30 сентября, в Рязанской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северный, умеренный, температура днем по области +7 +12 градусов, в Рязани +9 +11 градусов, тип погоды II, благоприятный.

1 октября на территории региона будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, умеренный, температура ночью по области –2 +3 градуса, в Рязани +1 +3 градуса. Днем по области +6 +11 градусов, в Рязани +8 +10 градусов, тип погоды II, благоприятный.