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Синоптики прогнозируют в Рязанской области завтра небольшой дождь

14:36 / Актуально

По сведениям синоптиков, в субботу, 30 сентября, в Рязанской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северный, умеренный, температура днем по области +7 +12 градусов, в Рязани +9 +11 градусов, тип погоды II, благоприятный.

1 октября на территории региона будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, умеренный, температура ночью по области –2 +3 градуса, в Рязани +1 +3 градуса. Днем по области +6 +11 градусов, в Рязани +8 +10 градусов, тип погоды II, благоприятный.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
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