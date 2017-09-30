Южный обход Рязани не затронет жилые дома и социальные объекты

Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Андрей Савичев на прошедшем сегодня брифинге, посвященном перспективам дорожного строительства. Создание Южного обхода областного центра – первоочередная стратегическая задача, решение которой позволит существенно снизить поток транзитного транспорта через областной центр. Министр отметил, что правительство области направило предложение и необходимые документы в Федеральное дорожное агентство о строительстве Южного обхода, проектирование которого должно начаться в 2018 году. Планируемый срок строительства трассы – 2018-2021 годы. Среди стратегически важных дорожных объектов Андрей Савичев назвал вторую очередь Северного обхода и Восточный обход областного центра.