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Южный обход Рязани не затронет жилые дома и социальные объекты

15:12 / Актуально

Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Андрей Савичев на прошедшем сегодня брифинге, посвященном перспективам дорожного строительства. Создание Южного обхода областного центра – первоочередная стратегическая задача, решение которой позволит существенно снизить поток транзитного транспорта через областной центр. Министр отметил, что правительство области направило предложение и необходимые документы в Федеральное дорожное агентство о строительстве Южного обхода, проектирование которого должно начаться в 2018 году. Планируемый срок строительства трассы – 2018-2021 годы. Среди стратегически важных дорожных объектов Андрей Савичев назвал вторую очередь Северного обхода и Восточный обход областного центра.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
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