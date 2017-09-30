Талантливые, трудолюбивые рязанцы получили награды

Более 50 человек – представители различных предприятий, организаций, государственных учреждений и ведомств Рязани и области – получили сегодня награды. Медали «В память 80-летия Рязанской области» вручил глава региона Николай Любимов.

– В этом году мы отмечаем 80-летие региона. У области славная история и хорошая перспектива для дальнейшего развития. Главное богатство региона – это люди. Вы своим талантом и трудом вносите достойный вклад в процветание Рязанской области, – обратился к собравшимся губернатор.

Среди награжденных – заместитель главы Шиловского района Людмила Агафонова, директор музея-усадьбы академика И.П. Павлова Наталья Загрина, программный директор телекомпании «Край Рязанский» Нина Алешина, художественный руководитель областного театра кукол Валерий Шадский.