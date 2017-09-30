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Более 1 100 учеников школ и техникумов Рязанской области повысили свою пенсионную грамотность

15:26 / Общество

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда России, в Рязани и в районах области на прошлой неделе прошел Единый день пенсионной грамотности. Специалисты ПФР провели уроки и лекции в школах и ссузах, рассказали учащимся о пенсионной системе, порядке формирования прав на выплаты. Для детей провели экскурсии в органы Пенсионного фонда РФ. Акция «Единый день пенсионной грамотности» – это составной элемент программы повышения пенсионной грамотности учащейся молодёжи, которая будет проходить до декабря. На данный момент на тематических уроках, лекциях и экскурсиях побывали более 1100 учеников средних учебных заведений.

Во время занятий работники ПФР презентовали детям учебные пособия «Всё о будущей пенсии. Для учёбы и жизни». Новинка этого года – сайт «Школьникам о пенсиях», – school.pfrf.ru, на котором в доступной, интересной и интерактивной форме молодые люди могут узнать о пенсии.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
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