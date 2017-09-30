«Спартак-Рязань» признан лучшей командой по итогам состязаний Кубка города по футболу

Вчера в торжественной обстановке наградили призеров и победителей чемпионата и Кубка города Рязани по футболу сезона 2017 года. В соревнованиях, которые проходили с 6 июня по 24 сентября, приняли участие семь городских футбольных команд. На протяжении двух кругов и 14 туров турнира шла борьба за звание лучшего футбольного коллектива города, сообщает сайт администрации областного центра.

По итогам турнира чемпионом сезона 2017 года и обладателем Кубка города стала футбольная команда «Спартак-Рязань». Ее тренируют Эдуард Кадыков, Сергей Голованов и Александр Иванов.

«Серебряным» призером чемпионата стал футбольный коллектив «Водоканал». Команда, которой руководит Юрий Никитов, по праву считается одной из сильнейших в регионе. Третье место заняла команда «Электросеть» во главе с играющим тренером Олегом Степанушкиным. На протяжении всего турнира футболисты демонстрировали красивую игру, чем завоевали симпатии болельщиков и любителей этого вида спорта.

Лучшим игроком чемпионата города Рязани по футболу 2017 года назван представитель «Спартака» Александр Шония, а в номинации «лучший вратарь» награду получил его одноклубник Антон Грачев. Лучшим защитником признан игрок «Электросети» Роман Филаткин. Самым метким бомбардиром прошедшего сезона стал нападающий «Водоканала» Сергей Баринов.

Награды победителям вручили заместитель начальника городского управления по физической культуре и массовому спорту Кирилл Сосунов, президент общественной организации Федерация футбола города Рязани Андрей Ульянов, директор СК «Химик» Виктор Горшков, рязанские ветераны футбола.