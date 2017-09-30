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Губернатор Николай Любимов поздравил жителей Рязанской области с Международным днем пожилых людей

16:07 / Власть
Праздник отмечается 1 октября

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые жители Рязанской области! В День пожилых людей мы обращаемся к представителям старшего поколения с благодарностью за мудрость, поддержку и любовь к Родине, за добросовестный труд на благо Рязанской области. На их примере молодежь учится патриотизму, ответственности за нашу страну, умению отстаивать ее интересы.

Особой признательности заслуживают наши ветераны, героически защищавшие Родину в годы Великой Отечественной войны.

В Рязанской области ведется большая работа для того, чтобы жизнь пожилых людей становилась более благополучной и комфортной. Развивается система медицинской помощи, совместно с благотворительным фондом «Старость в радость» формируется современная гериатрическая служба.

Заслуженную популярность приобрел такой проект, как ярмарки вакансий для пенсионеров. Его участники – пожилые люди – находят рабочие места, где могут применить свои знания. А работодатели, в свою очередь, получают квалифицированных, высокопрофессиональных сотрудников, готовых делиться опытом с молодежью.

Широко востребована в регионе такая инициатива, как «Университеты третьего возраста». Они дают возможность людям старшего поколения приобрести новые навыки, расширить круг общения, почувствовать свою востребованность. Работа в этом направлении обязательно будет продолжена.

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, семейного тепла и заботы близких!»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
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