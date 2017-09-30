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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил ветеранов, представителей старшего поколения с Международным днем пожилых людей

16:13 / Власть
Праздник отмечается 1 октября

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые ветераны, представители старшего поколения! От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с Международным днем пожилых людей!

Этот праздник символизирует глубокое уважение к старшему поколению – людям, которые передали нам в наследство великую страну, внесли весомый вклад в благополучие родного края. Для нас поистине бесценны ваши опыт, мудрость, энергия и неиссякаемое трудолюбие. Именно вы создавали и сохраняли все то, чем мы гордимся в настоящее время.

И сегодня, невзирая на почтенный возраст, многие из вас продолжают работать, активно участвуют в общественно-политической, культурной жизни, занимаются спортом, осваивают компьютерные технологии, получают новые специальности, помогают воспитывать внуков и правнуков.

Поддержка старшего поколения – повышение социального статуса пенсионеров, улучшение пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания, развитие системы досуга – приоритетное направление деятельности органов власти всех уровней. Важнейшая задача всего общества и обязанность каждого из нас – оказывать пожилым людям всестороннюю помощь, окружить их повседневной заботой.

Примите слова благодарности за ваш созидательный труд, воспитание молодежи, сохранение культурно-исторических традиций, неравнодушное отношение к будущему России. Ваш патриотизм, активная гражданская позиция являются примером для нас.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, неугасающего интереса к жизни и всего самого доброго!»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
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