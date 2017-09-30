Председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов поздравил пенсионеров и ветеранов с Международным днем пожилых людей

Праздник отмечается 1 октября

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые пенсионеры и ветераны!

От всего сердца поздравляю вас с Международным днем пожилых людей!

1 октября – один из самых теплых и добрых праздников, наполненный особым уважением, трепетом и благодарностью к людям старшего поколения.

Не случайно День пожилых людей отмечается осенью – в начале ее золотой поры, когда в воздухе царит спокойствие и умиротворение. Как природа дарит нам богатый урожай, так и вы, дорогие наши пенсионеры и ветераны, делитесь богатством накопленного жизненного опыта и мудростью. Бережно храня традиции и передавая их новому поколению, вы вселяете уверенность, что мы справимся со всеми трудностями, которые встретятся на жизненном пути. Вы надежная опора, поддержка и верные друзья своим детям и внукам!

Спасибо, дорогие наши, за то, что вы есть!

В этот прекрасный день желаю вам крепкого здоровья! Пусть ваши семьи будут всегда внимательны к вам! Долгих вам лет жизни и бодрости духа! Подольше оставайтесь в строю! С праздником!»