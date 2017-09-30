Рязанские аграрии добились рекордного за последние 44 года урожая зерна

Как сообщает сайт правительства области, на сегодняшний день в регионе зерновые убраны на площади 556,1 тысячи га. При средней урожайности 38 ц/га валовой сбор составил 2 миллиона 133,9 тысячи тонн. Это рекордный результат за последние 44 года.

Наиболее высокие результаты получают аграрии Сараевского района, где собрано свыше 250 тысяч тонн зерна. По 100 тысяч тонн и больше собрано в Милославском, Михайловском, Скопинском, Александро-Невском, Захаровском, Рязанском, Ухоловском, Старожиловском и Шацком районах.