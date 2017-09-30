Рязанские приставы с помощью соцсети нашли скрывающегося от суда гражданина

Как сообщает пресс-служба УФССП России по области, в Рязанском гарнизонном военном суде на рассмотрении находилось гражданское дело в отношении бывшего военнослужащего. На судебные заседания мужчина не являлся, в связи с этим рассмотрение дела приостановили, а самого ответчика объявили в розыск.

Определение суда об объявлении гражданина в розыск поступило на исполнение в отдел судебных приставов. Пристав-исполнитель, искал гражданина в том числе и в соцсетях. И нашел. Всего за 2 часа в социальной сети «Одноклассники» он установил контакт с гражданином, который сообщил адрес своего фактического места жительства и номер мобильного телефона. На следующий же день пристав направился по указанному гражданином адресу, где обнаружил беглеца. Ответчику рассказали, почему его объявили в розыск, вручили копии процессуальных документов и взяли с него письменное объяснение.