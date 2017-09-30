Молодые врачи Рязанской области обсуждают проблемы профессии

В Рязанской области для них начал работу лагерь-семинар «Будущее здравоохранения»

28 сентября на базе оздоровительного центра «Звездный» Спасского района начал работу лагерь-семинар для молодых врачей региона «Будущее здравоохранения».

В работе приняли участие первый заместитель министра здравоохранения области Владимир Грачев, заместитель главы минспорта региона Павел Симаков, руководители общественных объединений.

Лагерь-семинар проводится в восьмой раз с целью развития профессиональных компетенций молодых врачей. В 2017 году в нем участвуют 50 молодых специалистов из Рязанской области. Планируется, что в течение двух дней они посетят образовательные лекции, встретятся с известными практикующими врачами и преподавателями вузов, примут участие в тренингах, работе «круглых столов», физкультурно-спортивных мероприятиях.

В ходе первого дня работы лагеря речь шла о развитии здравоохранения и системы профильного образования, поддержке молодых специалистов, реализации их общественных инициатив.

Источник: сайт правительства Рязанской области