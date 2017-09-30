Нити Арена
12:25 МСК
Суббота
30 / 09 / 2017
Выпуск № 172 (5459)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
172

Молодые врачи Рязанской области обсуждают проблемы профессии

16:51 / Общество
В Рязанской области для них начал работу лагерь-семинар «Будущее здравоохранения»

28 сентября на базе оздоровительного центра «Звездный» Спасского района начал работу лагерь-семинар для молодых врачей региона «Будущее здравоохранения».

В работе приняли участие первый заместитель министра здравоохранения области Владимир Грачев, заместитель главы минспорта региона Павел Симаков, руководители общественных объединений.

Лагерь-семинар проводится в восьмой раз с целью развития профессиональных компетенций молодых врачей. В 2017 году в нем участвуют 50 молодых специалистов из Рязанской области. Планируется, что в течение двух дней они посетят образовательные лекции, встретятся с известными практикующими врачами и преподавателями вузов, примут участие в тренингах, работе «круглых столов», физкультурно-спортивных мероприятиях.

В ходе первого дня работы лагеря речь шла о развитии здравоохранения и системы профильного образования, поддержке молодых специалистов, реализации их общественных инициатив.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанские приставы с помощью соцсети нашли скрывающегося от суда гражданина

Более 1 100 учеников школ и техникумов Рязанской области повысили свою пенсионную грамотность

Талантливые, трудолюбивые рязанцы получили награды

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:56
В Рязанской области школьники помогли очистить от мусора полгектара леса
17:54
В Рязанской области высадили 5000 саженцев сосны
17:53
В Рязани выдано разрешение о вводе в эксплуатацию ЖК «Вятич»
17:50
Рязанская команда победила на фестивале футбола среди ветеранских команд «Мы еще повоюем!»
17:50
В Рязанской области проходят Чемпионат мира и Кубок мира по роллерному и кроссовому полиатлону
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы