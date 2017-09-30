В преддверии празднования Всемирного дня пожилого человека, сотрудники министерства труда и социальной защиты населения региона пригласили пожилых людей на концерт во Дворец детского творчества. Перед началом мероприятия в фойе проходили мастер классы рукоделия и лотерея. А в зале все желающие могли пройти небольшую разминку под руководством тренера. Зарядка была специально рассчитана на пожилых людей. Концерт состоял из вокальных номеров и выступлений творческих коллективов самодеятельности.
В Рязани поздравили с праздником представителей старшего поколения
16:55 29.09.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
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