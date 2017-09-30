В Рязани выбирали «Мисс УИС»

Имя победительницы смотра-конкурса «Мисс УИС» было названо на сцене Академии ФСИН России, которой руководство Федеральной службы исполнения наказания РФ делегировало право организовать и провести II этап смотра - конкурса. В нем состязались победительницы I этапа, прошедшего в учебных заведениях и регионах.

В Рязань прибыли представительницы слабого пола из профильных вузов Вологодской, Владимирской, Воронежской, Кировской, Псковской, Самарской, областей, а также Кузбасса и Пермского края. От Академии ФСИН России за Рязанскую область выступала старший преподаватель кафедры общей психологии психологического факультета Мария Калашникова.

За неделю девушки показали свои навыки в огневой, строевой и физической подготовке, прошли тестирование на знание нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность УИС, и продемонстрировали творческие способности. Конкурсантки исполняли любимые стихи и песни, озвучивали фрагменты известных советских фильмов и рассказывали о родных городах.

В программу финального дня соревнований были включены дефиле в форме, конкурс «Краса России» (оригинальная презентация своего региона), творческие номера, озвучка конкурсантками фрагмента кинофильма; танцевальный конкурс «Офицерский бал». По итогам всех конкурсных испытаний победителем II этапа стала Мария Калашникова из Рязани. Теперь победительнице предстоит защищать честь Центрального федерального округа на III этапе конкурса в Москве.