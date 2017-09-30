Нити Арена
12:25 МСК
Суббота
30 / 09 / 2017
Выпуск № 172 (5459)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
238

В Рязани выбирали «Мисс УИС»

17:38 / Общество
Автор фото: Вячеслав Астафьев | В Рязани выбирали «Мисс УИС»
Фото: Вячеслав Астафьев.

Имя победительницы смотра-конкурса «Мисс УИС» было названо на сцене Академии ФСИН России, которой руководство Федеральной службы исполнения наказания РФ делегировало право организовать и провести II этап смотра - конкурса. В нем состязались победительницы I этапа, прошедшего в учебных заведениях и регионах.

В Рязань прибыли представительницы слабого пола из профильных вузов Вологодской, Владимирской, Воронежской, Кировской, Псковской, Самарской, областей, а также Кузбасса и Пермского края. От Академии ФСИН России за Рязанскую область выступала старший преподаватель кафедры общей психологии психологического факультета Мария Калашникова.

За неделю девушки показали свои навыки в огневой, строевой и физической подготовке, прошли тестирование на знание нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность УИС, и продемонстрировали творческие способности. Конкурсантки исполняли любимые стихи и песни, озвучивали фрагменты известных советских фильмов и рассказывали о родных городах.

В программу финального дня соревнований были включены дефиле в форме, конкурс «Краса России» (оригинальная презентация своего региона), творческие номера, озвучка конкурсантками фрагмента кинофильма; танцевальный конкурс «Офицерский бал». По итогам всех конкурсных испытаний победителем II этапа стала Мария Калашникова из Рязани. Теперь победительнице предстоит защищать честь Центрального федерального округа на III этапе конкурса в Москве.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани поздравили с праздником представителей старшего поколения

У Рязанской области появился еще один Почетный гражданин

Молодые врачи Рязанской области обсуждают проблемы профессии

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:56
В Рязанской области школьники помогли очистить от мусора полгектара леса
17:54
В Рязанской области высадили 5000 саженцев сосны
17:53
В Рязани выдано разрешение о вводе в эксплуатацию ЖК «Вятич»
17:50
Рязанская команда победила на фестивале футбола среди ветеранских команд «Мы еще повоюем!»
17:50
В Рязанской области проходят Чемпионат мира и Кубок мира по роллерному и кроссовому полиатлону
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы