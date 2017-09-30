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В Рязанской области проходят Чемпионат мира и Кубок мира по роллерному и кроссовому полиатлону

17:50 / Общество
Соревнования проходят среди юношей и девушек, юниоров, ветеранов

Как сообщает региональное министерство физкультуры и спорта, соревнования открылись 27 сентября в Сасово. В первый день прошли состязания по пулевой стрельбе, гонке на лыжероллерах.

По итогам первого дня победителями стали: в Чемпионате мира среди юношей и девушек 14-15 лет – Зеленина Ксения (Ярославская область), Михалев Роман (Республика Башкортостан).

Среди юношей и девушек 16-17 лет – Михайлина Евгения (Рязанская область), Гут Егор (Республика Башкортостан).

В Чемпионате мира среди юниоров победителями стали Анастасия Шамсутдинова (Республика Башкортостан) и Дмитрий Данилов (Санкт-Петербург).

В Кубке мира победили Дарья Васькина (Рязанская область) и Денис Шелкопляс (Рязанская область).

В Чемпионате мира среди ветеранов на пьедестале почета среди участников 40-59 лет оказались Ирина Жиганова (Владимирская область) и Владимир Пасконный (Брянская область).

Среди спортсменов 60 лет и старше – Александр Кидяров (Брянская область).

28 сентября соревнования проходили по пулевой стрельбе, плаванию, кроссу.

По итогам второго дня победителями стали: в Чемпионате мира среди юношей и девушек 14-15 лет – Ксения Гулькина (Рязанская область) и Андрей Строков (Рязанская область), 16-17 лет – Оксана Привезенцева (Рязанская область) и Максим Кондрашов (Рязанская область).

В Чемпионате мира среди ветеранов 40-59 лет на первых местах Ирина Жиганова (Владимирская область) и Николай Варнавский (Орловская область), 60 лет и старше – Федор Игушкин (Республика Башкортостан).

Сегодня проходит заключительный день соревнований. Участники состязаются в пулевой стрельбе, силовой гимнастике и кроссе.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
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