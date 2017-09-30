Рязанская команда победила на фестивале футбола среди ветеранских команд «Мы еще повоюем!»

Как сообщает сайт регионального минспорта, фестиваль футбола среди ветеранских команд «Мы еще повоюем!» прошел в селе Дивноморское Краснодарского края. В соревнованиях принимали участие 7 команд из городов: Гусь-Хрустальный, Рязань, Владимир, Меленки, Геленджик, Саратов.

По итогам состязаний рязанская команда стала победителем соревнований в возрастной категории 50 лет и старше. В финальной встрече рязанцы оказались сильнее соперников из Владимира, выиграв у них со счетом 1:1 (по пенальти 5:4). Лучшим бомбардиром турнира признан Евгений Мишаков (г. Рязань).