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Рязанская команда победила на фестивале футбола среди ветеранских команд «Мы еще повоюем!»

17:50 / Спорт

Как сообщает сайт регионального минспорта, фестиваль футбола среди ветеранских команд «Мы еще повоюем!» прошел в селе Дивноморское Краснодарского края. В соревнованиях принимали участие 7 команд из городов: Гусь-Хрустальный, Рязань, Владимир, Меленки, Геленджик, Саратов.

По итогам состязаний рязанская команда стала победителем соревнований в возрастной категории 50 лет и старше. В финальной встрече рязанцы оказались сильнее соперников из Владимира, выиграв у них со счетом 1:1 (по пенальти 5:4). Лучшим бомбардиром турнира признан Евгений Мишаков (г. Рязань).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
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