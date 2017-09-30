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В Рязани выдано разрешение о вводе в эксплуатацию ЖК «Вятич»

17:53 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, сегодня управление капитального строительства выдало разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Вятич», расположенного на улице Кальной в Рязани. Документ подтверждает факт завершения строительства этого объекта, а также является основанием для реализации участниками долевого строительства своего права на оформление права собственности на квартиры.

Строительство жилого комплекса, рассчитанного на 293 квартиры, с нежилыми помещениями завершено в сентябре этого года после того, как по поручению главы региона Николая Любимова была создана рабочая группа по решению вопросов незавершенного строительства многоквартирных жилых домов Рязани. Специалисты рабочей группы контролировали ход строительства ЖК «Вятич» и оказывали помощь по организации его завершения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
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