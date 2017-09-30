В Рязанской области высадили 5000 саженцев сосны

В Клепиковском районе прошла волонтерская акция «Возродим наш лес»

В акции приняли участие активисты дружины региональной детской общественной организации «Лист» Клепиковского района, «Дети солнца» и «Зеленые пионеры» Екшурской школы.

Под руководством сотрудников Национального парка «Мещера» и сотрудников Клепиковского лесничества ребята высадили 5000 саженцев сосны близ деревни Егорово, родины знаменитого русского художника Архипова. Вот уже третий год подряд здесь идут лесовосстановительные работы на месте бора, погибшего от жука-короеда.

В ходе акции ребята научились обращаться со специальным инструментом для посадки лесных культур – мечом Колесова. В память о событии на месте посадки были установлены информационные щиты, на которых указаны количество высаженных сеянцев и название организаций, оказавших благотворительную помощь в выращивании саженцев.