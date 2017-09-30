Об этом сообщает портал УЗРФ со ссылкой на автономную некоммерческую организацию «ПроДетство». Деньги на приобретение оборудования класса удалось собрать на благотворительном забеге, который прошел в Рязани в июне. В компьютерном классе установлены девять ноутбуков с программным обеспечением, цветное многофункциональное устройство, интерактивная доска, проектор и комплектующие, а также документ-камера.
В Рязанской школе-интернате появился компьютерный класс
17:57 29.09.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
Ранее по теме:
В Рязанской области проходят Чемпионат мира и Кубок мира по роллерному и кроссовому полиатлону
В Рязани поздравили с праздником представителей старшего поколения