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В Рязанской школе-интернате появился компьютерный класс

17:57 / Общество

Об этом сообщает портал УЗРФ со ссылкой на автономную некоммерческую организацию «ПроДетство». Деньги на приобретение оборудования класса удалось собрать на благотворительном забеге, который прошел в Рязани в июне. В компьютерном классе установлены девять ноутбуков с программным обеспечением, цветное многофункциональное устройство, интерактивная доска, проектор и комплектующие, а также документ-камера.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
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