В Рязанской школе-интернате появился компьютерный класс

Об этом сообщает портал УЗРФ со ссылкой на автономную некоммерческую организацию «ПроДетство». Деньги на приобретение оборудования класса удалось собрать на благотворительном забеге, который прошел в Рязани в июне. В компьютерном классе установлены девять ноутбуков с программным обеспечением, цветное многофункциональное устройство, интерактивная доска, проектор и комплектующие, а также документ-камера.