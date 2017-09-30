Главное торжество в честь 80-летия Рязанской области прошло в областной филармонии

В празднике «Мы вместе, Рязанская земля!» приняли участие представители областной и городской власти, руководители предприятий и учреждений, представители сферы образования, культуры, общественных организаций. Присутствовали в зале и бывшие руководители области – Вячеслав Любимов и Олег Ковалев, ныне представляющий регион в Совете Федерации ФС РФ. Гостей ждала концертная программа из выступлений лучших творческих коллективов Рязанщины – победителей всероссийских и международных конкурсов.

Открылся концерт песней «Над окошком месяц» – визитной карточкой Государственного академического Рязанского русского народного хора им. Е. Попова. Далее зрителям представили краткий экскурс в древнюю историю рязанской земли. В зал торжественно внесли Государственный флаг РФ и флаг Рязанской области. Собравшимся зачитали поздравительную телеграмму с 80-летием Рязанской области от Президента России Владимира Путина. С круглой датой рязанцев поздравил губернатор региона Николай Любимов. Он поблагодарил собравшихся за то, что они «не покладая рук трудятся на благо родного региона».

– Наш регион вносит весомый вклад в отечественную промышленность и сельское хозяйство, у нас активно развивается малый бизнес, к нам охотно едут гости из других регионов, чтобы увидеть достопримечательности и прекрасную природу нашего края. Встречаясь с людьми в самых разных форматах, я убедился, что рязанцы любят и умеют работать, любят свою родную землю, дорожат своей малой родиной. Уверен, что вместе мы сможем сделать для развития Рязанской области очень многое, – сказал Николай Любимов.

Глава региона подчеркнул, что предстоит выполнять Майские указы Президента, развивать экономику, привлекать в регион инвестиции, модернизировать действующие предприятия, активно заниматься социальной инфраструктурой. «Словом, сделаем все, чтобы наша прекрасная Рязанская область вошла в число регионов с высоким качеством жизни», – подытожил Николай Любимов.

Губернатор вручил награды жителям региона: звание Почетного гражданина Рязанской области присвоено участнику Великой Отечественной войны Николаю Чадаеву, еще десять рязанцев получили знак «В память 80-летия Рязанской области».

В праздничную программу «Мы вместе, Рязанская земля!» вошли выступления таких известных в регионе коллективов, как народный хор Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых, ансамбль скрипачей «Камертон», созданный на базе этого же учебного заведения, хореографический ансамбль «Акварель» Новомичуринской детской школы искусств, театр танца «Огни» Рязанского областного колледжа культуры, хоровая капелла мальчиков и юношей «Любомир» детской школы искусств №4 им. Е.Г. Попова, и других.