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В одной из спортшкол Рязанской области прошел особенный спортивный праздник

18:09 / Спорт
В одной из спортшкол Рязанской области прошел особенный спортивный праздник

В Касимовском районе в «ДЮСШ «Елатьма» состоялось итоговое мероприятие «НАШ МИР СТАЛ ЯРЧЕ» по проекту «Радость движения вместе со всеми». Директор спортшколы Андрей Умнов выразил слова благодарности всем присутствующем, педагогам, родителям, детям, которые помогали в работе по проекту.

– Нам уже есть,чем гордиться! Наши воспитанники приняли участие сначала в областной Спартакиаде Специальной Олимпиады, где заняли первое место, а затем, и во Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады по мини-футболу, которая проходила в Санкт-Петербурге. По итогам состязаний, не проиграв ни одного из семи матчей, наша команда завоевала 1 место. Также в апреле наши дети заняли призовые места в первенстве Рязанской области по плаванию среди школ-интернатов. В мае прошло Первенство Рязанской области по настольному теннису, и там воспитанники Елатомской школы-интернат заняли первое место. Какие вы все молодцы! – отметил Андрей Владимирович.

В торжественной атмосфере детям были вручены грамоты, памятные подарки и «Портфолио», в которых специалисты собрали всю информацию об успехах каждого и фотографии.

Андрей Умнов отметил большую работу специалистов спортшколы.

– Недаром говорят, что в удивительных местах и люди живут удивительные! – сказал он. – В нашем поселке порой встречаются люди, несущие в себе такой заряд положительной энергии, что, пообщавшись с ними, ощущаешь себя воодушевленным. Именно такие люди работают в проекте «Радость движения вместе со всеми».

Всем им были вручены памятные подарки. Завершили торжественное мероприятие выпуском шаров в небо.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
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